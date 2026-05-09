Canteli carga contra la "inactividad total" del Principado por el retraso en El Cristo

Archivo - El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha reclamado este sábado el derribo de los edificios del antiguo complejo hospitalario de El Cristo y ha criticado la "inactividad total" del Principado en este ámbito, al asegurar que el proyecto acumula años de retraso.

Canteli, que ha realizado estas declaraciones durante una visita al mercado 'Oviedo en Flor' en la plaza de Longoria Carbajal junto a la concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, se ha referido al anuncio realizado por el consejero de Hacienda sobre el desbloqueo del derribo de los inmuebles vinculados a la Seguridad Social.

"Yo me lo creo cuando vea que empiezan a caer otra vez edificios", ha señalado el regidor, que ha confiado en que las obras puedan comenzar este verano "con un retraso de un año sobre la adjudicación anterior". "Es una vergüenza, Oviedo está sufriendo la inactividad total del Principado de Asturias", ha añadido.

El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento lleva años reclamando actuaciones en la zona de El Cristo y ha asegurado que el actual estado de los edificios genera dudas sobre la seguridad. "Lo raro es que no haya muerto alguien allí", ha afirmado, en referencia al deterioro de los inmuebles.

Canteli también ha aprovechado para reclamar otras infraestructuras pendientes en el concejo, como la Ronda Norte, la variante de Trubia o la supresión del paso a nivel de San Claudio. Según ha señalado, existe "poca presión" institucional sobre estos proyectos y ha criticado el "inmovilismo" del Gobierno autonómico.

En relación con la futura sede del Real Oviedo en Siero, el alcalde ha indicado que la decisión se ha tomado "muy en contra del alcalde de Oviedo y de todos los ovetenses".

Durante la visita al mercado floral, Canteli también ha defendido la renovación de la plaza de Longoria Carbajal como un espacio para acoger actividades culturales y comerciales. "Hay que darle vida", ha señalado, antes de destacar que el objetivo es "que la gente venga, que la gente consuma y que las tiendas de flores vendan".