Canteli clama contra los "maleducados" que protestaron contra la Ronda Norte durante el pregón de San Mateo

OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, el 'popular' Alfredo Canteli, ha calificado desde el balcón del Ayuntamiento como "maleducados" al publico que protestaba contra la construcción de la Ronda Norte por el Naranco.

Canteli se refería así a los asistentes que ocuparon las sillas colocadas en la Plaza del Ayuntamiento para asistir a la lectura del pregón de San Mateo por el influencer Pelayo Díaz y protestaron con carteles contra la construcción de la Ronda Norte y el túnel a través del Naranco.

Minutos antes del pregón se había convocado una protesta contra la Ronda Norte, pero la protesta continuó con gritos y silbidos mientras Pelayo Díaz leía el pregón. El propio influencer les ha reclamado "educación" ya que ha considerado que "no es el momento para protestar por ninguna causa". "Es el momento de celebrar San Mateo", ha indicado, minutos antes de reivindicar los derechos LGTBI y la lucha contra la homofobia en su pregón.

Una vez que Díaz ha finalizado su pregón, Canteli ha tomado la palabra para pedir perdón al pregonero por los "maleducados que no han permitido que escucháramos el pregón". "Oviedo no es esto, para protestar por la Ronda Norte hay muchos momentos y no es este", ha señalado.