Canteli, sobre la destitución de Costillas: "Es una potestad mía, no del Pleno, y no lo voy a hacer"

OVIEDO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP) ha asegurado este jueves que no va a destituir al concejal no adscrito José Luis Costillas como presidente de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) a pesar del mandato del Pleno municipal, que en su sesión extraordinaria aprobó una iniciativa de Somos para instar al alcalde a cesar en el cargo al también concejal de Cultura. "Es una potestad mía, no del Pleno, y no lo voy a hacer, así de claro", ha zanjado.

En unas declaraciones a los medios antes de asistir al Foro Diseño de Entornos Facilitadores y del Encuentro Economía del Cuidado, el alcalde ha dado un "no rotundo" a la posibilidad de hacer efectiva dicha destitución.

Para el alcalde, Costillas "está haciendo las cosas bien" en la FMC, y "no se puede descabezar" la institución.

El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo aprobó este miércoles la propuesta de modificaciones organizativas de la Corporación y el régimen de los concejales no adscritos, después de que los concejales Ignacio Cuesta, Lourdes García y José Luis Costillas abandonasen el Grupo Municipal de Ciudadanos. Somos Oviedo logró incluir dos enmiendas a la modificación gracias al cambio de fuerzas en la Corporación --el PP gobierna ahora en minoría con 12 de los 27 concejales--, siendo una de ellas la instancia al alcalde para destituir a Costillas de su cargo en la FMC.