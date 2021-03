Canteli liga las obras en la Plaza de Toros a lograr un aforo que "justifique la importantísima inversión"

OVIEDO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP) ha asegurado este lunes que el Ayuntamiento "no puede hacer una inversión tan importante" en la Plaza de Toros si no se logra un aforo que lo "justifique".

En unas declaraciones a los medios durante la presentación de la Ruta de la Fabada, se ha referido en estos términos a la limitación que la Dirección General de Patrimonio pone para el aforo de la plaza, dada la actual catalogación del inmueble.

El alcalde ha dicho que no quiere que "la plaza se caiga", pero ha afirmado que el Ayuntamiento no puede hacer "una inversión tan importante para que luego no tenga sentido". Ha afirmado, en este punto, que un aforo de 1.000 o 1.500 personas no sería adecuado.

A pesar de la limitación, Canteli se ha mostrado confiado en que las relaciones con Patrimonio y el diálogo entre ambas administraciones, "se pueda conseguir". "Buscaremos que esa plaza tenga el aforo que necesitamos para que justifique la importantísima inversión que tenemos que hacer", ha subrayado.