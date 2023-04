Canteli (PP) resta importancia a la ruptura con Ciudadanos: "No cambia mucho el funcionamiento del equipo"

OVIEDO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo y candidato a la reelección por el PP, Alfredo Canteli, ha restado este martes importancia a la ruptura del Gobierno por parte de Ciudadanos, y ha asegurado que, a mes y medio de las elecciones municipales, "no cambia mucho el funcionamiento del equipo".

Luis Pacho y Alfonso Pereira --hasta ahora concejales delegados de Edificios, Patrimonio y Distritos el primero y Alumbrado público y Vías el segundo-- son ahora los únicos concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento, tras la salida del Grupo de Ignacio Cuesta, Lourdes García y José Luis Costillas. Los tres pasan a ser concejales no adscritos y en el caso de los dos primeros se incorporan a la lista del PP para las próximas elecciones municipales. En rueda de prensa, Canteli ha asegurado que las áreas de responsabilidad de Pacho y Pereira "tampoco tenían un gran contenido" y ha remarcado que "hay gente suficiente para cubrir esa ausencia".

Canteli ha rechazado que la marcha de Ciudadanos de Cuesta y García haya sido una operación "orquestada", y ha dicho que "todo tiene su explicación". "Los tiempos son los que son", ha indicado, destacando que se tomó una decisión "positiva" para el Ayuntamiento ante las críticas de los concejales de Ciudadanos por el "transfuguismo" de ambos ediles y Costillas.

De acuerdo con el Pacto Antitransfuguismo vigente a nivel nacional --del que el PP se desvinculó en 2021--, aquellos concejales que abandonen su partido pero mantengan el acta y en este caso también las responsabilidades de gobierno son declarados "tránsfugas". Sin embargo, el alcalde ha razonado: "si queda mes y medio, ¿qué tránsfuga ni qué nada?". Así, ha dicho que "es normal" que se produzcan estas situaciones cuando se conforman nuevas listas electorales.

Por otro lado, y después de que los dos ediles de Ciudadanos afirmasen que habían tenido que "tragar muchas cosas" durante estos cuatro años de mandato, Canteli ha asegurado que "nunca" ha tragado ningún sapo. "Si el primero no me gusta, el siguiente no lo trago", ha dicho, asegurando que en estos cuatro años de coalición "nunca hubo problemas importantes". "Si tragaron sapos lo desconozco", ha subrayado.

"SENSATEZ PARA OVIEDO"

Canteli ha ofrecido estas declaraciones en una rueda de prensa en la sede del PP local en la que ha presentado el eslogan de la campaña para las elecciones del 28 de mayo. Bajo el lema 'Sensatez para Oviedo', el alcalde aspira a ganar los comicios.

"Creo de corazón que --el lema-- refleja muy bien lo que represento", ha explicado, tanto en el plano personal como en el político. "Soy un hombre serio, trabajador, responsable, riguroso y con sentido común", ha abundado. "Lo he mostrado ante todos los ovetenses", ha asegurado, logrando que el Gobierno local de coalición funcionara "sin tensiones internas" y abriendo vías de entendimiento con otras Administraciones.

Ante la posibilidad de que se reedite el tripartito formado por PSOE, Somos e IU en el anterior mandato, Canteli ha asegurado que el PP es "la única alternativa" a estos "experimentos políticos radicales". "No podemos olvidar lo que vivimos para no caer en los mismos errores", ha dicho.

El alcalde ha asegurado que afronta la campaña electoral "con mucha ilusión" y "mucha fuerza", con el deseo de "culminar todo lo sembrado" en este mandato.