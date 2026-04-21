Canteli (PP) visita con los concejales de IU las instalaciones del futuro centro social del Calatrava

Visita del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, el concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta, y los concejales de IU Gaspar Llamazares, Cristina Pontón y Alejandro Suárez al edificio Calatrava - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha visitado este martes junto a los concejales de IU-Convocatoria por Oviedo los espacios que se destinarán al futuro Centro Social Integrado del Calatrava.

En una nota de prensa difundida tras la visita, Canteli ha explicado que esta reunión se produce a raíz de una petición de IU, "que quería ver dónde se ubicaría el futuro Centro Social". "Ambas formaciones entendemos que más de 60.000 metros construidos en el centro de la ciudad no podían quedar abandonados. Y los hechos demuestran que la compra por parte del Ayuntamiento de la fallida galería comercial fue una operación magnifica para Oviedo", ha asegurado.

A juicio del regidor, esta actuación "contribuirá indiscutiblemente a dinamizar el barrio, más aún, mientras el plan del viejo HUCA siga paralizado y con nulas esperanzas de que el Principado vaya a hacer nada al respecto". "Desde el Ayuntamiento volvemos a decir que la revitalización de esos espacios hay que tomarla con mucha más seriedad, porque Oviedo necesita que empiecen a funcionar. La parte que corresponde a la ciudad ya está hecha, lo próximo será la plaza de Toros, esperamos que el Principado haga lo que le corresponde de una vez", ha enfatizado.

Por su parte, el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha resaltado que "el complejo del Calatrava no debe limitarse a usos privados, sino que debe cumplir una función social y pública al servicio de la ciudadanía". "La incorporación a este proyecto de un nuevo centro social supone un avance en los acuerdos en el Ayuntamiento de Oviedo y un gran paso en la recuperación del barrio, que lo necesita y que lleva tiempo olvidado", ha indicado.

Desde ambas formaciones destacan que la incorporación de un nuevo centro social a la zona del Cristo en la galería del Calatrava, de unos 800 metros cuadrados y ubicado en la planta baja del edificio, supone "un paso importante" en la recuperación y dinamización del barrio Cristo-Buenavista y del propio equipamiento municipal, que reabrirá sus puertas en septiembre con la llegada de la Universidad Alfonso X el Sabio. El futuro centro social integrado, que se suma a los ya existentes en la zona, contribuirá a la descentralización de la administración municipal, "acercando servicios de atención al ciudadano y generando un espacio para la convivencia y la programación de actividades".