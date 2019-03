"El capitalismo mata el planeta", gritan en la manifestación estudiantil convocada contra el cambio climático

Publicado 15/03/2019 12:53:21 CET

GIJÓN, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unas decenas de estudiantes se han manifestado este viernes en la plaza Mayor de Gijón contra el cambio climático y bajo una consigna "clara": "El capitalismo mata el planeta".

Por parte de la portavoz del Sindicato de Estudiantes, Anahí López Cruz, esta ha defendido esta huelga estudiantil, que es, a su juicio, un movimiento de lucha que va a la raíz del problema.

Esta ha remarcado no son las personas por no cerrar a tiempo el grifo, que también es preciso, sino que el problema real es el sistema capitalista, que ha estado "jugando con nuestras vidas", ha asegurado.

Al frente de la manifestación, grandes pancartas se hacían eco del mismo mensaje y se exigía "aire limpio". Los estudiantes han coreado consignas como: "El Planeta no se vende, se defiende"; "Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra. Si esto no se apaña, caña, caña, caña"; o "La próxima visita, será con dinamita".