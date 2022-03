Cárcaba (PSOE) rechaza la idea del PP de adaptar el IRPF a la inflación

OVIEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda del Gobierno asturiano, Ana Cárcaba, ha rechazado este miércoles la propuesta del PP para adaptar el impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) a la inflación y así aliviar la pérdida de poder adquisitivo.

Ha sido el diputado del PP Pablo González quien ha interpelado a Cárcaba sobre esta cuestión en la sesión plenaria del parlamento asturiano.

"No es posible establecer una relación directa entre variación de precios, pérdida o ganancia de poder adquisitivo y recaudación del IRPF", ha argumentado la dirigente asturiana.

Ha admitido que el Gobierno asturiano sí está preocupado por la dinámica inflacionista observada desde 2021 que afecta a los bolsillos de los asturianos, pero también a los costes que soporta la Administración Pública en una situación que ha considerado "coyuntural".

Así, ha dicho que el PP siempre aprovecha cualquier circunstancia para pedir que se bajen impuestos, sin tener en cuenta que eso también significa menos recursos públicos en un momento en el que son muy necesarios.

Pablo González ha dicho que él no pide bajar impuestos en este caso, sino que lo que plantea es impedir que se suban a los asturianos. "La inflación es el impuesto de los pobres", ha lamentado, y ha insistido en la necesidad de que el Gobierno actúe ya para que los asturianos no tengan que pagar más en sus declaraciones del IRPF por culpa de que el impuesto no esté actualizado, en un marco de alza importante de precios.