Carcedo (PSOE) destaca el proyecto progresista de Barbón para Asturias

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Junta General del Principado de Asturias, Dolores Carcedo, ha valorado este martes el discurso en la primera sesión del debate de orientación política del presidente del Principado, el socialista, Adrián Barbón, destacando que ha proporcionado "un objetivo claro" para Asturias con avances en las políticas impulsadas en los últimos años.

Carcedo ha subrayado que el presidente "ha detallado reformas y acciones para generar y aprovechar todas las oportunidades" y ha resaltado especialmente las líneas de actuación del Gobierno hasta final de mandato, que incluyen "compromisos y propuestas" para el próximo presupuesto de 2026.

Entre los objetivos principales, la portavoz socialista ha destacado "apoyar y proteger el paraíso natural" con acciones concretas como políticas de medio rural, gestión del agua, residuos y prevención de incendios. "Es fundamental generar actividad económica, empleo y modernizar los sectores productivos", ha manifestado.

La representante del PSOE ha puesto en valor "la apuesta por un modelo social de derechos y libertades" que incluye políticas de igualdad, diversidad y memoria histórica. "El presidente ha tendido la mano al diálogo para desarrollar políticas esenciales y defender los intereses de Asturias", ha explicado.

Finalmente, Carcedo ha expresado su esperanza en que la Cámara responda en las próximas sesiones del debate con "un debate serio, responsable y con propuestas" que permita consolidar el futuro de la comunidad, destacando la importancia de trabajar conjuntamente en los próximos meses y años.