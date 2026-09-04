Carcedo (PSOE) reivindica el diálogo parlamentario y la defensa "del espacio común"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Dolores Carcedo, interviene en el Pleno por el Día de Asturias. - GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario socialista, Dolores Carcedo, ha reivindicado este viernes, durante el pleno institucional de la Junta General con motivo del Día de Asturias, la defensa del "espacio común" y el respeto a las instituciones, al tiempo que ha llamado a centrarse en el trabajo parlamentario durante el último curso de la legislatura, frente al escenario preelectoral.

Carcedo ha iniciado su intervención mostrando la "plena solidaridad" del grupo socialista con Ceuta y su deseo de que, "desde la cooperación y la coordinación", se recupere cuanto antes la normalidad de la vida cotidiana, además de expresar su rechazo al "uso irresponsable del miedo como arma política para azuzar diferencias".

La portavoz socialista ha defendido el Parlamento como un espacio para el entendimiento entre posiciones diferentes y ha advertido de que el deterioro de ese espacio común dificulta la deliberación y el encuentro, que ha considerado "la misma raíz de la democracia".

Ante el inicio del último curso político de la legislatura, Carcedo ha reclamado a los grupos que prioricen el trabajo parlamentario y ha señalado que quedan "muchos días" para abordar las leyes en tramitación, que, según ha indicado, garantizan derechos, aportan seguridad y permiten combatir la desigualdad. "En dos semanas, en el debate de orientación política, tendremos ocasión de contrastar con argumentos algunas de las afirmaciones escuchadas.

Para otras, inflamadas de impostada épica, no sé si encontraremos respuesta racional", ha dicho.

En este sentido, ha animado a los grupos a contribuir a la aprobación de los próximos presupuestos autonómicos y ha destacado que el Parlamento asturiano ha aprobado ocho presupuestos durante la actual etapa de Gobierno, como muestra, a su juicio, de "estabilidad y continuidad transformadora".

Carcedo ha defendido además la gestión del Ejecutivo autonómico y ha asegurado que sus decisiones han propiciado un clima de crecimiento y confianza que permite una "transformación económica innegable". Entre otros aspectos, ha citado inversiones en marcha o desbloqueadas, crecimiento del empleo, la economía del dato, la innovación, el conocimiento, la movilidad sostenible y los sectores tecnológicos emergentes.

La portavoz socialista ha reivindicado asimismo el mantenimiento del Estado de bienestar y una fiscalidad "responsable, progresiva y justa". En este punto, ha destacado que el Gobierno del Principado ha rechazado este mismo viernes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un modelo de financiación autonómica que, según ha señalado, "no garantiza la equidad en la prestación de los servicios" ni responde a las necesidades de Asturias.

Durante su intervención, Carcedo también ha reivindicado una visión plural de Asturias y ha aludido a distintos hallazgos históricos, culturales y arqueológicos, así como a la recuperación de víctimas de la Guerra Civil y a la aparición de un proyecto de Estatuto de Autonomía de los años treinta.

Finalmente, ha llamado a defender "ese espacio común geográfico, histórico, simbólico que es Asturias" y ha situado entre los elementos a proteger el arraigo, las lenguas, la cultura, la red de cuidados, las libertades y la democracia. "A ese trabajo en comuña nos seguimos comprometiendo desde el grupo socialista para seguir ampliando el horizonte de lo posible", ha concluido.