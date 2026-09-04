La AN defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: "No ha interferido en la seguridad nacional"

Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional (AN) ha respaldado la actuación de la jueza María Tardón en las diligencias que abrió sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, señalando que "no ha interferido en la seguridad nacional", algo que le reprochó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En un escrito de este viernes, recogido por Europa Press, la Sala de Gobierno de la AN expresa su "absoluto respaldo a la actuación de la magistrada de instrucción".

"No solo no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación jurisdiccional, sino que, antes al contrario, está actuando para la preservación y defensa del interés general de España, dentro del marco del respeto escrupuloso a sus funciones jurisdiccionales", recalca.

Además, la Sala de Gobierno agradece la respuesta de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, a una carta que le envió Marlaska mostrando "preocupación" por la decisión de la jueza de prohibir al equipo investigador de la Policía Nacional que realizó un informe sobre lo acontecido en Ceuta dar cuenta a sus superiores de las pesquisas.

La AN aplaude que Perelló saliera "en defensa de la independencia judicial y, en particular, de la magistrada de esta Audiencia Nacional, exigiendo para ella el máximo respeto por parte de las autoridades políticas".