Carnaval de Arriondas: el Ayuntamiento de Parres y el sector local comienzan los preparativos para el 21 de febrero

OVIEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Parres, junto a comerciantes y hosteleros, ya ha puesto en marcha los preparativos para la celebración de su carnaval, que tendrá lugar el tercer sábado de febrero.

En concreto, el sábado 21 de febrero Arriondas volverá a acoger "el que desde hace unos años se ha consolidado como uno de los mejores carnavales de toda la Comarca", tal y como define el propio consistorio.

De este modo, el ayuntamiento, junto al tejido asociativo y establecimientos comerciales y hosteleros del concejo se unen de nuevo para poner en marcha este evento que congrega habitualmente a cientos de personas, y en el que se repartirán miles de euros en premios.

En las próximas semanas se darán a conocer todos los detalles de la cita, en los que ya se está trabajando por parte de los organizadores.