Carolina Sarmiento presenta su nueva novela 'Las Fronteras' en la librería Matadero Uno

Libro Las Fronteras. - EDITORIAL SIRUELA

OVIEDO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asturiana Carolina Sarmiento ha publicado nueva novela, 'La Frontera' y será la librería Matadero Uno, en Oviedo, el espacio en el que la presente este sábado, a las 19.00 horas. La escritora estará acompañada por Natalia González.

Carolina Sarmiento (Oviedo, 1981) ha publicado las novelas Tarada y Vrësno, el libro de relatos Animales urticantes y los poemarios Ikiru y Vértigo en la boca. Vive en Gijón, es licenciada en Comunicación Audiovisual y trabaja como periodista en los informativos de la Radio Televisión del Principado de Asturias.

En Las Fronteras aborda en un futuro imaginario no deseado, los desmanes y excesos de la humanidad han llevado al planeta al borde del colapso ecológico. Ante este desastre ambiental sin precedentes, y para evitar la extinción masiva, se propone una medida radical: despoblar la mitad de la Tierra para permitir que la naturaleza restablezca de modo gradual el delicado equilibrio sobre el que se sustenta.

En esa frontera, temporalmente habitada, que delimita un vasto territorio donde la civiliza- ción retrocede y la naturaleza avanza, un guarda se entrega con dedicación a la vigilancia y Libro Las protección del espacio en su transición pacífica hacia la restauración del medio.