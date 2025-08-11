Carreño exige al Principado ser tenido más en cuenta "después de muchos años de abandono"

El alcalde de Carreño, Ángel García, antes de participar en el Día de Carreño en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro, en el marco de la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias. - EUROPA PRESS

García pide diálogo previo sobre el vial de Aboño y ver qué compensaciones tendrá el municipio

El alcalde de Carreño, Ángel García, ha reclamado este lunes en Gijón ser tenido más en cuenta su concejo a la hora de tomar decisiones por parte del Principado que afectan a este, como pueda ser la alternativa propuesta al vial de Jove para los accesos al puerto gijonés de El Musel.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en el Día de Carreño en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro, en el marco de la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias.

García ha reivindicado que Carreño es un concejo que está muy bien ubicado estratégicamente y que, además, está entre los puertos de Avilés y de Gijón. Debido a ello, se genera una gran relevancia y un impacto industrial y económico, pero también, a su juicio, un "perjuicio".

El regidor ha incidido en que Carreño está "encantado" de ayudar cuando se lo requiere el Gobierno de Asturias y contribuir a que progrese la región, pero pide a cambio que Asturias ayude de igual forma a su concejo y que la tenga en cuenta.

Ha pedido, en esta misma línea, que el Gobierno autonómico respete a Carreño y que cuide las infraestructuras, que, a su modo de ver, son "buenas y necesarias" tanto para el concejo como para Asturias en general.

Ha citado, entre otras, el vial de Aboño, temas energéticos o las propias carreteras, "en las que últimamente estamos teniendo bastantes accidentes por la afluencia masiva de gente", ha advertido.

García ha insistido en que si algo necesita Asturias de un Carreño "colaborativo", es oportuno que también el Principado mire para el concejo, "después de muchos años de abandono", ha recriminado el alcalde. Se ha referido, entre otras cuestiones, a que no han tenido una inversión en viales infraestructuras o conexiones.

Respecto al vial de Aboño, ha solicitado a la Administración que cuando se tenga algo les informen o enseñen ese posible proyecto, para que puedan estudiarlo, defender los intereses de Carreño y ver si lo que les proponen es bueno o no para el concejo.

"A partir de ahí tendremos que hablar, dialogar directamente con la Consejería y ver qué tipo de compensaciones y qué tipo de colaboraciones hay con Carreño", ha dejado claro.

"Desde luego yo estoy para defender los intereses de Carreño, también los de Asturias, pero sobre todo los de Carreño", ha reiterado.

MARCA TURÍSTICA

Preguntado por la celebración, por primera vez, del Día de Carreño en la Fidma, ha expresado su satisfacción por ello y ha señalado que nunca había estado el concejo presente en la Feria con stand propio.

"Lo que teníamos era mucha gana, mucha ilusión por tener presencia, por enseñar y exponer todo lo que Carreño tiene", ha asegurado el regidor.

Este ha explicado que van a presentar la marca turística que es Carreño Valles y Olas, con la que el concejo quiere trabajar su imagen y visibilizar todo el contenido que tiene.

"Hay mucho que ofrecer", ha sostenido, al tiempo que ha incidido en el potencial turístico que tiene a nivel nacional e internacional. Ha señalado, unido a ello, que en este día les acompaña la banda de Gaitas de Candás.

García ha insistido en que es una marca "fresca, fuerte, potente y, además, que va a durar mucho en el tiempo". Entre otras cosas, ha recalcado que Carreño está formado por cinco valles que luego se funden en la costa. "Yo creo que está gustando mucho", se ha mostrado convencido.