La carrera solidaria del Rotary Club provocará cortes de tráfico este domingo en el centro de Oviedo

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la II Carrera Solidaria Rotary Club obligará a realizar cortes y restricciones de tráfico este domingo, 1 de noviembre, en distintas calles del centro de Oviedo. La prueba se desarrollará entre las 10.00 y las 12.00 horas, aproximadamente, con salida y llegada en la plaza de la Escandalera.

El recorrido discurrirá por las calles Uría, Independencia, Viaducto Marquina, avenida Fundación Príncipe de Asturias, Samuel Sánchez, Marcelino Suárez, Ramiro I, San Pedro de los Arcos, Peña Santa de Enol, plaza de los Ferroviarios, Melquiades Álvarez, Covadonga, Alcalde García Conde, plaza del Carbayón, Argüelles, Jovellanos, Águila, plaza de Alfonso II el Casto, Eusebio González Abascal, San Francisco, Fruela, Rosal, Cabo Noval y Marqués de Santa Cruz, antes de regresar a la Escandalera.

Según ha informado la Policía Local, a partir de las 10.00 horas se cortará la circulación en Marqués de Santa Cruz, Uría, Fruela y Argüelles hasta la plaza del Carbayón. Desde las 10.45 horas, las restricciones se ampliarán a Independencia, Melquiades Álvarez, Covadonga, la plaza del Carbayón y Jovellanos, además de mantenerse en los tramos afectados inicialmente, hasta que finalice la carrera.

Los cortes también afectarán a las líneas de autobús urbano de TUA que circulan por las calles incluidas en el recorrido o sus inmediaciones. La organización contará con personal colaborador para regular el paso y garantizar la seguridad, por lo que la Policía Local pide a peatones y conductores que sigan sus indicaciones, especialmente en cruces y pasos de peatones.