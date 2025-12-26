El Cartero Real recorrerá el barrio del Carbayedo el 2 de enero en su tradicional cabalgata

María Luisa Vázquez y Henar Lorenzo (de la asociacición Disfruta Carbayedo) ; y la concejala Rquel Ruiz. - AVILÉS

OVIEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los niños y niñas del barrio del Carbayedo podrán entregar sus cartas a los Reyes Magos en persona el próximo 2 de enero, cuando el Cartero Real recorrerá las calles del barrio acompañado de diversas actividades para toda la familia, en una cabalgata que partirá y concluirá en la Factoría Cultural.

Así lo han anunciado este viernes la concejala de Comercio y Turismo, Raquel Ruiz, y la secretaria de la asociación de comerciantes 'Disfruta Carbayedo', Henar Lorenzo. Las actividades comenzarán a partir de las 18.00 horas.

El Cartero Real encabezará en su carroza un recorrido junto a su séquito (unas 20 personas) con salida de la Factoría Cultural que recorrerá las calles del barrio del Carbayedo (Doctor Jiménez Díaz, Ramón y Cajal, Doctor Marañón, calle Carbayedo y Avenida Portugal) para terminar en la Factoría Cultural donde recibirá a los niños. En los establecimientos comerciales del Carbayedo los niños y niñas podrán recoger las cartas donde podrán escribir su deseos para el día mágico de los Reyes.

Ruiz ha mencionado que en los últimos años Avilés ha registrado "una mayor afluencia de público, sobre todo en la zona de los barrios, y además gracias a esta cabalgata en un día tan importante para las compras".