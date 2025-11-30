La Casa de las Mujeres acoge una muestra de cartas de asturianas en el exilio

OVIEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Mujeres acoge desde este lunes 1 de diciembre hasta el viernes 9 de enero la exposición 'Cartas de exiliadas. El legado de la palabra y la escritura 1939-1975'.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés, se trata de una muestra escrita de testimonios de vidas reunidas a lo largo de más de 35 años, desde el final de la guerra civil hasta la transición democrática tras la dictadura.

La exposición que se puede visitar en la Casa de las Mujeres y que está elaborada con los archivos de la Fundación José Barreiro recoge, a través de una decena de paneles clasificados según la temática, la correspondencia de las mujeres exiliadas y que entablaron comunicación y conexión con la Comisión Socialista Asturiana (CSA) a través de su secretario que era, precisamente, José Barreiro.