La Casa del Oso supera los 6.100 visitantes este verano en Proaza

Fotografía de un oso pardo - UMH

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa del Oso ha recibido a 6.135 personas durante los meses de verano, lo que implica un 3,3% más que en 2025. La Fundación Oso de Asturias ha destacado la tasa de "crecimiento constante" en número de visitantes y personas alcanzadas, tanto en las actividades para senderistas (visitas guiadas) como en las tareas de asesoramiento a visitantes durante el periodo estival.

Según ha informado la Fundación en nota de prensa, los informadores ambientales, que desarrollan el trabajo de campo en los principales espacios naturales de Asturias, asesoraron sobre buenas prácticas a 6.515 senderistas, lo que supone un crecimiento de 1,43% respecto a 2025, año en el que se acercaron a 6.423 visitantes. Esta iniciativa es posible gracias al apoyo de la Fundación EDP y el grupo Baldajos.

En los meses de verano, los informadores ambientales también investigaron el grado de conocimiento del entorno y del oso pardo mediante la elaboración de encuestas. En total, cumplimentaron 1.872 encuestas a visitantes (342), senderistas (1340) y observadores de fauna (190).

Los "Itinerarios de verano", la propuesta gratuita para que los visitantes conozcan mejor la especie y se acerquen a los cercados tras recorrer la Casa del Oso, lograron reunir a 1.100 personas, frente a las 1.040 del año pasado. Esto supone un aumento del 7,42% respecto a 2025.

Además, la Casa del Oso mantiene el crecimiento en número de visitantes. En la temporada estival ha recibido a 6.135 personas, la mayoría de Madrid (17%); de otros países (14%); Andalucía (11%) y Asturias (10%). Esto supone un crecimiento del 3,3% respecto a 2025, año en el que se registraron 5937 visitantes en la Casa del Oso.