Casetas de playa en Luarca 2026: Plazos, tasas y requisitos para solicitar su instalación

Casetas instaladas en las playas urbanas de Luarca. - ÓSCAR PÉREZ

VALDÉS, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valdés abrirá el próximo lunes, 25 de mayo, el plazo para solicitar la autorización de instalación de las tradicionales casetas de baño en las playas de Luarca para la presente temporada estival. En total, se podrán colocar un máximo de 206 casetas en los arenales de la villa.

A través de un bando municipal, el Ayuntamiento ha anunciado la resolución que establece una reserva máxima de 206 casetas de uso particular, distribuidas entre la playa Segunda (80 casetas) y la playa Tercera (126 casetas). Desde el Consistorio han precisado que durante la temporada de 2026 no se realizarán nuevas adjudicaciones, por lo que el proceso se centra en la renovación de las autorizaciones de la temporada pasada (2025). Los beneficiarios deberán abonar una tasa improrrogable de 30 euros por caseta en la Tesorería Municipal.

El bando detalla que en la playa Segunda ya se ha alcanzado la capacidad objetivo de 80 casetas, por lo que, de producirse alguna vacante, estas se ofertarán entre los adjudicatarios de la playa Tercera que hayan solicitado expresamente el cambio.

De acuerdo con la Ordenanza de calidad ambiental y limpieza, las estructuras deberán ser desmontables, sin fijación ni cimentación al suelo, y con una ocupación máxima de 1,5 x 1,5 metros (preferentemente de 1,2 x 1,2 metros más aleros). La tipología debe armonizar con el entorno, prohibiéndose los materiales plásticos en su totalidad y el uso de pigmentos transparentes como barnices o lasures, obligando a pintar al menos el frente con los colores tradicionales. La instalación, mantenimiento y retirada correrá a cuenta del adjudicatario.

El Ayuntamiento ha fijado que todas las casetas deberán estar colocadas obligatoriamente antes del 15 de julio y permanecer de forma continuada en su ubicación hasta el 31 de agosto de 2026, debiendo lucir el número adjudicado en un lugar visible para la inspección. La temporada de baños oficial comprenderá del 1 de julio al 31 de agosto, periodo en el que no se permitirá colocar ni retirar casetas durante el horario de apertura de las playas (de 11.30 a 19.30 horas).

Finalmente, el bando advierte de que el espacio deberá quedar restituido a su situación original a partir del 15 de septiembre. La detección de casetas sin colocar en los plazos fijados o la falta de retirada de las mismas a partir del 20 de septiembre conllevará la pérdida automática de la autorización para esta y sucesivas temporadas, sin derecho a devolución de la tasa ni a indemnización.