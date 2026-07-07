Casi la mitad de los centros educativos con vacante se quedan sin dirección: ANPE pide mejores condiciones laborales

Archivo - Colegio Público El Parque, Blimea, San Martín del Rey Aurelio (SMRA). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato educativo ANPE ha reclamado este martes una mejora en las condiciones laborales de los equipos directivos de Asturias para lograr que se cubran los centros con vacante. Actualmente, han explicado, se han quedado sin proyecto 45 de los 93 centros que se ofertaban con la dirección vacía.

En una nota de prensa, ANPE ha explicado que hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) la Resolución que da por concluido el procedimiento abierto en marzo para seleccionar a las personas que asumirán las direcciones de los centros públicos y equipos de orientación asturianos, para el próximo curso escolar.

Con la publicación definitiva de los nombramientos de equipos directivos, la cifra "empeora" respecto a los datos provisionales y el 48,39% de los centros educativos que ofertaban este cargo comenzarán el próximo curso sin proyecto directivo, recurriendo de nuevo a nombramientos extraordinarios.

"Esta situación confirma la gravedad de un problema estructural que afecta directamente al funcionamiento del sistema educativo público en Asturias", han denunciado, asegurando que el sindicato lleva "años" advirtiendo de esta tendencia, que "refleja el escaso atractivo de los puestos directivos marcado por la creciente carga burocrática, la elevada responsabilidad y la falta de reconocimiento, tanto administrativo como económico, para quienes asumen estas funciones".

Este asunto fue trasladado por la presidenta de ANPE Asturias, Mariela Fernández a la Consejera de Educación, Eva Ledo, durante una reunión en la que se insistió en la necesidad urgente de mejorar las condiciones de los equipos directivos.

Asimismo, ANPE considera "imprescindible" avanzar en el desarrollo efectivo de la Ley de Autoridad Docente en el ámbito autonómico, dotándola de medidas concretas que refuercen la protección jurídica y el respaldo institucional al profesorado y a los equipos directivos.