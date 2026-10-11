De Castro a los Lagos de Saliencia: rutas gratuitas con la Fundación Oso de Asturias en Somiedo

Cartel de las Rutas gratuitas en Somiedo en otoño - AYUNTAMIENTO DE SOMIEDO

OVIEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Oso de Asturias ha programado para el mes de octubre dos actividades en Somiedo. La iniciativa, organizada en colaboración con la Red Natural de Asturias, el Parque Natural de Somiedo y el Ayuntamiento de Somiedo, ofrece a los visitantes la posibilidad de participar de forma gratuita en una ruta senderista acompañados por personal de la FOA, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de Protección de la Naturaleza (18 de octubre) y el Día Internacional contra el Cambio Climático (25 de octubre).

Según ha informado la Fundación Oso de Asturias en nota de prensa, el 18 de octubre, día mundial de Protección de la Naturaleza, está programada la ruta de Castro, mientras que el 25 de octubre, día internacional contra el Cambio Climático, tendrá lugar la ruta de los Lagos de Saliencia.

Las expediciones, que son gratuitas previa inscripción, comenzarán a las 10.30 horas y tienen una duración máxima de tres horas.