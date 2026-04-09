La 'catedral minera' de Asturias celebra 25.000 visitas: un viaje a 500 metros bajo tierra en el Pozo Sotón

El visitante 25.000 baja al pozo Sotón. - HUNOSA

OVIEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pozo Sotón ha recibido este jueves al visitante número 25.000 desde la apertura de la antigua mina como equipamiento turístico industrial. En 2025 se registraron 4.500 visitas. El Pozo, conocido como "catedral minera de San Martín del Rey Aurelio", permite a quienes lo visitan descender a 500 metros bajo tierra y vivir en primera persona la experiencia de convertirse en 'minero por un día'.

Según ha informado Hunosa en nota de prensa, el proyecto turístico ofrece una inmersión real en el trabajo que durante décadas marcó la historia del territorio. El recorrido permite a los turistas familiarizarse con las labores propias de la profesión, picando carbón, barrenando y transitando por la red de galerías.

Equipados con casco, lámpara y mono de trabajo, los visitantes recorren galerías originales de la explotación minera guiados por antiguos mineros que comparten su experiencia y transmiten el valor humano y cultural de la minería del carbón. Esos mismos mineros se encargan del mantenimiento de la explotación.

Los visitantes pueden optar por una visita larga, de entre cuatro y cinco horas de duración, o la corta, de dos horas y media. Junto a las visitas interiores, la instalación completa su oferta con recorridos exteriores y con un museo minero, el Centro de Experiencias y Memoria de la Minería (CEMM) que ofrece itinerarios para niños, actividades para colegios y escolares y visitas teatralizadas.