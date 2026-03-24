Catedral de Oviedo y Covadonga: Agenda Completa de Semana Santa 2026, conferencias, viacrucis, misas y vigilias

Archivo - La Catedral de Oviedo muestra el Santo Sudario con motivo del Viernes Santo. - CATEDRAL DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Oviedo y el Real Sitio de Covadonga celebrarán durante los próximos días los principales actos litúrgicos de la Semana Santa 2026, que incluirán conferencias cuaresmales, viacrucis, eucaristías y vigilias, así como la retransmisión en directo de las celebraciones a través del canal de YouTube 24 Horas del Santuario.

En la Catedral de Oviedo, las Charlas Cuaresmales comenzarán el miércoles 25 de marzo, a las 20.00 horas, con la ponencia 'Las tentaciones de Jesús', a cargo de Julián Herrojo, párroco del Cristo de las Cadenas. El jueves 26, también a las 20.00 horas, Jaime Sanz, párroco de la Unidad Pastoral Sagrada Familia y Natividad de Oviedo, ofrecerá la charla 'Oración y contemplación'.

El Viacrucis del Arciprestazgo de Oviedo se celebrará el viernes 27 de marzo, con salida desde la Catedral a las 20.00 horas y llegada a la parroquia del Carmen (Padres Carmelitas).

Los actos de Semana Santa en la Catedral incluirán la Bendición de Ramos el domingo 29 de marzo, a las 11.30 horas, en la parroquia de San Tirso el Real, seguida de procesión y misa en el templo catedralicio. El martes 31, a las 11.00 horas, se oficiará la Misa Crismal, con la bendición de los santos óleos y la renovación de las promesas sacerdotales.

El Jueves Santo, 2 de abril, tendrá lugar la Misa de la Cena del Señor a las 17.00 horas. El Viernes Santo, 3 de abril, se celebrará a la misma hora la Pasión del Señor, al término de la cual se mostrará el Santo Sudario, que permanecerá expuesto en la Cámara Santa durante la Semana Santa y la de Pascua.

La Vigilia Pascual se celebrará el sábado 4 de abril, a las 21.00 horas, y la Misa de Pascua y Bendición Papal el domingo 5, a las 12.00 horas, seguida de procesión con la imagen de Cristo Resucitado.

COVADONGA

Por su parte, el Santuario de Covadonga celebrará también los principales oficios litúrgicos: el Domingo de Ramos (29 de marzo) con bendición y eucaristías a las 11.00, 12.00 (con procesión), 13.30 y 18.00 horas; el Jueves Santo (2 de abril), con Misa de la Cena del Señor a las 17.00 y Hora Santa a las 19.30; y el Viernes Santo (3 de abril), con la Pasión del Señor a las 17.00 y Viacrucis y oración ante la Cruz a las 19.30 horas.

El sábado 4, a las 12.00 horas, se desarrollará La Hora de la Virgen María, y a las 21.00 la Vigilia Pascual. El Domingo de Resurrección, 5 de abril, se celebrarán eucaristías a las 11.00, 12.00, 13.30 y 18.00 horas.

Las principales celebraciones se podrán seguir en directo a través del canal de YouTube 24 Horas del Santuario.