Catherine Russell, Xavi Torres Trío, Emilio Ribera, Al Di Meola, Carl LeBlanc, César Latorre, en el Jazz Xixón

GIJÓN, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Divertia Gijón, Oliver Suárez, ha presentado este jueves la programación de Jazz Xixón, un ciclo musical que se celebrará del 5 al 8 de este próximo mes de noviembre.

Así lo ha señalado durante la presentación, acompañado del jefe de programación del Teatro Jovellanos, Antonio Criado; el presidente de la Asociación Cultural Meidinerz Jazz Club, Horacio García; y del músico Emilio Ribera.

"Es una oportunidad de conectar con los artistas, de disfrutar de este estilo en su máxima expresión y de emocionarnos", ha resaltado Suárez, quien ha apuntado que por el teatro Jovellanos pasarán grandes músicos dentro de una programación con un cartel "de lujo", y además, "con sello asturiano", ha indicado con referencia a Emilio Rivera.

Además de los conciertos en el Jovellanos, durante todo el mes habrá programación paralela en centros municipales como el de El Coto, Gijón Sur, La Calzada, El Llano y El Centro, a través del ciclo 'Jazz en noviembre'.

También el club Meidinerz será escenario de conciertos y otras actividades, con una programación que arranca ya y que extenderá hasta el próximo mes de diciembre.

Suárez, unido a ello, ha destacado el poder transformador de la música en directo y para seguir impulsando Gijón como un referente cultural.

En cuanto a la programación, Criado ha señalado que por el teatro Jovellanos pasarán cuatro "grandes" artistas, como es el caso, el próximo día 5, de Xavi Torres Trío, en colaboración con la Sociedad Filarmónica de Gijón, que presentará un concierto que se titula King of Beethoven. Asimismo, viene acompañado del clarinetista Joris Roelofs, considerado uno de los mejores del mundo, así como de Joan Terol

Por su lado, el próximo día 6 será el turno de Emilio Ribera Quartet, que trabaja bastante también con la temática folclórica asturiana e introducirá al pública en la mezcla entre el jazz y el folclore.

Asimismo, uno de los maestros de la guitarra, Al Di Meola, participará el próximo día 7 en formato trío, mientras que, al día siguiente, como colofón al espectáculo, se podrá escuchar a Catherine Russell, cuyo padre había sido compositor, reglista y director musical de Louis Armstrong y su madre ha sido una pionera en el mundo del bajo y de la guitarra.

Al margen de los conciertos en el teatro Jovellanos, en paralelo, durante todo el mes la Fundación Municipal de Cultura (FMC) está haciendo un ciclo de música y de películas, de manera gratuita, en diferentes centros municipales de la ciudad.

García, por su lado, ha resaltado que cada vez pasan más músicos internacionales por el Meidinerz Jazz Club. Ha apuntado, asimismo, que en este día y el vienes está prevista la actuación de una banda dirigida por César Latorre, 'Nostos'.

También pasará por el club Albert Vila y habrá unas young sessions con Edgar Oliver. Además, contarán con cuatro pianistas, de los mejores que hay en Gijón, según él, como son Edgar Olivero, José Ramón Feito, Cristina Montull y César Latorre. García ha advertido, eso sí, que el aforo está casi a punto de completarse.

La semana acabará el domingo con un vermú, con la participación del DJ Antón Arrieta, quien va a pinchar un poco de jazz, pero también un poco de soul, funky y un poco de "fiestecilla". "Ahí está invitado todo el mundo que quiera aparecer", ha apuntado.

Ha destacado, por otra parte, que han conseguido que les incluya en su gira un artista de Nueva Orleans, el mítico Carl LeBlanc, que viene acompañado por un músico muy amigo suyo, Carlos Childe.

Ribera, por su parte, ha avanzado que van a hacer un fusión más enfocada hacia el flamenco, con un lenguaje jazzístico. "No me atrevo a decir ni que hagamos jazz ni me atrevo a decir que hacemos flamenco hacemos una mezcla de lenguajes que yo creo que resultan, se alimentan unos de otros", ha opinado.