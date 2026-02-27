Catorce organizaciones sociales presentan alegaciones al anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana de Asturias

OVIEDO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Catorce organizaciones sociales han registrado alegaciones consensuadas al Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana del Gobierno del Principado de Asturias para reforzar "su alcance democrático", destacando que el texto presenta "importantes debilidades normativas y carencias que comprometen su eficacia real y su aplicación efectiva".

Las entidades valoran positivamente los principios y buenas intenciones del anteproyecto, haciendo mención a la universalidad, accesibilidad, alfabetización digital, sostenibilidad ambiental y lenguaje claro, pero critican que "no avanza hacia un modelo de democracia deliberativa y participativa que supere la representativa pasiva, en un contexto de cuestionamiento de libertades democráticas".

Reclaman que la norma contemple el derecho real de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones de políticas públicas, más allá de conocer, deliberar o evaluar, con procesos participativos autónomos y vinculantes que se extiendan no solo a competencias autonómicas, sino también a corporaciones municipales y servicios públicos.

Las organizaciones firmantes subrayan que una Ley de Participación Ciudadana ambiciosa y eficaz mejoraría la democracia y transparencia, fortalecería la legitimidad institucional y acercaría las decisiones públicas a las necesidades reales de la sociedad asturiana.