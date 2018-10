CCOO acusa a UGT y ANPE de romper la unión sindical por las 18 horas y usar al profesorado como "rehén" de sus intereses

Publicado 25/09/2018 13:22:13 CET

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha acusado a los sindicatos UGT y ANPE de romper la unión sindical por "negarse" a aprobar la vuelta a las 18 horas y "poner al profesorado como rehén" de sus intereses sindicales personales.

Así lo ha indicado el secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Asturias, Borja Llorente Álvarez, que ha comparecido este martes en Oviedo junto a la secretaria de Llingua Asturiana, Marta Mori, y el de Universidades, Ignacio Loy.

Llorente se ha referido así a la negativa de UGT y AMPE a aprobar en la Mesa Sectorial de Negociación de Personal Docente la propuesta que significaba reducir a 18 horas el horario lectivo del profesorado de Secundaria y reducir dos horas el horario semanal de permanencia en el centro de los maestros de Primaria.

Así, el sindicalista ha acusado a UGT y AMPE de romper la unidad sindical en esa materia, algo que ha calificado de "escandaloso" ya que, según Llorente, el Principado lo había asumido "y había garantías para que no fuera un simple compromiso electoral".

El responsable de Educación de CCOO ha afirmado que estos dos sindicatos han puesto al profesorado como "rehén para conseguir lo que ellos quieren" y al mismo nivel el carnet docente y el software libre que "generar 800 puestos de trabajo".

Así, ha afirmado que es la primera vez en la historia que un sindicato no acepta mejoras laborales y ha señalado la contradicción que supone que UGT, un sindicato de clase, vaya en Asturias de la mano con ANPE.

Llorente ha señalado que así UGT quiere presionar al consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, para que anuncie antes de las elecciones la elevación del complemento de productividad, que sustituye la carrera profesional y que ha sido una de las reivindicaciones de UGT. Además, ha afirmado que los otros sindicatos no querían que se llegara a las elecciones sindicales con la vuelta a las 18 horas, "un logro que batallamos nosotros".

CCOO ha alertado de que si no se consigue un acuerdo sobre este tema, por mucho que se derogue el Real Decreto, las 18 horas no se podrán aplicar en Asturias ya que no se recogerá en los próximos presupuestos y el próximo consejero de Educación no tendrá la obligación de aplicar el compromiso.

Por eso, el próximo 18 de octubre van a realizar concentraciones en los centros y esperan que el día 23 haya movilizaciones unitarias por la vuelta a las 18 horas.