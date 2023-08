CCOO afirma que las quejas de algunas patronales sobre vacantes laborales no cuadran con los datos oficiales

OVIEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha vuelto a criticar este jueves a las patronales que reiteradamente alegan falta de profesionales y ha asegurado que, si bien puede haber algún caso específico, en sectores emergentes y muy cualificados, no es cierto en general que falte mano de obra en la construcción y mucho menos en la hostelería, "donde queda aún mucho margen de mejora de las condiciones laborales y salariales que se ofrecen para que resulten empleos atractivos.

Recuerda CCOO que la última Encuesta Trimestral del Coste Laboral del INE estima en 149.645 en España y 1.677 en Asturias el número de vacantes laborales. El gabinete técnico de CCOO de Asturias cifra en 6.200 el número de empleos vacantes en el sector de la construcción en todo el país. En el caso de la hostelería serían 8.217.

"Resulta, por tanto, sorprendente que algunas patronales asturianas insistan reiteradamente en la falta de miles de empleos en sus sectores. En concreto en Asturias, el número total de vacantes laborales en el cuarto trimestre de 2022 era de 2.740. El 9 de noviembre Fade aseguró que en Asturias había 6.000 empleos sin cubrir. El último dato apunta a que el número de vacantes laborales en Asturias es ahora de 1.677", indica Zapico.

Asegura el secretario general de CCOO que no solo su sindicato ha salido en los últimos meses a cuestionar estas tesis patronales, sino que el propio Ministerio de Trabajo ha insistido en numerosas ocasiones en que en España no hay un problema de mano de obra, y que las vacantes son muy pocas en relación a la población ocupada. "No es estadísticamente cierto, como se ha demostrado", añade.

Así, recuerda Zapico que en Asturias hay 54.333 personas registradas en las Oficinas del Servicio Público de Empleo. "Hay que ofrecer empleos decentes y salarios dignos para que la clase trabajadora pueda hacer decentemente su trabajo y vivir de él con dignidad. Y también para que la economía sea cada vez más sana y Asturias avance en justicia social y equidad", insiste CCOO.