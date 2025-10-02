CCOO alerta de un aumento del paro centrado en jóvenes y mujeres y denuncia precariedad y bajos salarios

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Empleo de la Comisión Ejecutiva de CCOO de Asturias, Marta Fernández, ha calificado este jueves de "jarro de agua fría" los datos de paro en Asturias correspondientes a septiembre al ser el Principado una de las comunidades en las que más ha crecido el desempleo, y ha advertido de que "las sombras siguen ocupando más que las luces: demasiadas personas sin empleo, muchos trabajos precarios, salarios bajos y escasa protección social".

Septiembre cerró con 49.517 personas sin trabajo en Asturias, 1.219 más que el mes anterior, mientras el conjunto del país logró un descenso. La región perdió además 4.157 afiliaciones a la Seguridad Social, vinculadas en gran medida al fin de la temporada estival y de contratos temporales en hostelería, comercio, enseñanza y actividades sociosanitarias.

Según CCOO, el paro ha incidido con fuerza en colectivos especialmente vulnerables. El 84% del empleo neto destruido afectó a menores de 25 años, lo que para Fernández confirma que "la juventud sigue siendo utilizada como mano de obra precaria para cubrir empleos de verano". También el desempleo femenino mostró un incremento más acusado, con una subida superior al 12% entre mujeres y jóvenes.

Aunque el sindicato reconoce que la reforma laboral ha mejorado la calidad del empleo y que, en términos interanuales, se trata de los mejores datos de paro en un septiembre desde 2007, recalca que la realidad sigue siendo "insuficiente y preocupante".

"No queremos pan para hoy y paro para mañana, sino un modelo productivo sólido, sostenible y tecnológico que garantice empleo estable y con salarios dignos", señala Fernández, quien reclama además unas prestaciones por desempleo más amplias para superar lo que ha calificado de "coberturas asistenciales de miseria", recordando que más de 10.000 personas en paro en Asturias sobreviven con ayudas de 480 euros mensuales.