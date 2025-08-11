CCOO alerta de que la precariedad, el desempleo y la vivienda dificultan el desarrollo vital de la juventud

OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La responsable del Espacio Joven de CCOO de Asturias, Marta Fernández, ha advertido este lunes de que la juventud asturiana, "cada vez más formada", se enfrenta a "altas tasas de paro, precariedad laboral y enormes dificultades para acceder a una vivienda", lo que le impide "desarrollar un proyecto vital y profesional en condiciones dignas".

Con motivo del Día Internacional de la Juventud, que se celebra este martes, 12 de agosto, el sindicato ha presentado el informe 'Las personas jóvenes en el mercado laboral asturiano en 2025', que señala que, aunque la población joven de entre 16 y 35 años ha crecido tímidamente en los últimos años hasta alcanzar las 162.900 personas (un 16% del total), su situación en el mercado laboral sigue marcada por la inestabilidad y la desigualdad.

Según el documento, actualmente seis o siete de cada diez jóvenes en Asturias participan en el mercado laboral, con una tasa de empleo del 56%, aún muy por debajo de los niveles previos a la crisis de 2008. La tasa de paro juvenil se sitúa en el 14,6%, seis puntos por encima de la media de la población (8,6%).

A pesar de que el 58% de la juventud asturiana tiene estudios superiores --por encima de la media estatal--, el 30% trabaja en empleos para los que está sobrecualificada. Los sectores con mayor concentración de empleo juvenil son la hostelería (17%) y el comercio minorista (11%), "precisamente las dos áreas más precarizadas dentro del ámbito laboral", ha subrayado Fernández.

La temporalidad afecta aún al 27% de los contratos juveniles, mientras que la contratación parcial ha crecido un 9,7%, frente al 2,3% de incremento en los contratos indefinidos. A esto se suma una brecha salarial significativa: los jóvenes asturianos cobran un 8,6% menos que la media de los jóvenes españoles y un 23,5% menos que el conjunto de la población.

Uno de los principales obstáculos que enfrenta la juventud asturiana es el acceso a la vivienda. El informe señala que una persona joven debe destinar entre el 50% y el 70% de su salario al alquiler o la compra, lo que compromete gravemente su capacidad de emancipación y estabilidad.

Esta situación laboral y salarial también incrementa su vulnerabilidad económica. Según datos del Consejo de la Juventud, uno de cada tres jóvenes de entre 16 y 29 años en Asturias estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2023, frente al 25,3% del conjunto de la población. La comunidad asturiana presenta la tercera tasa más alta de pobreza juvenil del país, solo superada por Andalucía y Canarias.

IMPACTO EN LA SALUD MENTAL

Desde CCOO alertan de que la falta de oportunidades, la inestabilidad y la presión económica no solo impiden el desarrollo vital de los jóvenes, sino que también suponen "una fuente creciente de malestar psíquico y emocional", poniendo en riesgo su salud mental.

"El paro, la precariedad y la vivienda son hoy las principales trabas para que la juventud asturiana pueda construir su futuro", ha resumido Fernández, quien ha reclamado medidas urgentes para revertir esta situación estructural.