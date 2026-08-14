CCOO alerta de que el precio de la vivienda frena la emancipación pese a la mejora laboral de la juventud asturiana

Archivo - Sede de CCOO Asturias. Edificio de CCOO Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha alertado este viernes de que el precio de la vivienda está anulando los avances registrados en las condiciones laborales de la juventud asturiana y ha reclamado medidas "eficaces e inmediatas" para facilitar su emancipación.

El sindicato ha presentado un informe que señala que las personas de entre 25 y 34 años tienen unos ingresos salariales medios de 21.000 euros anuales y deben destinar, de media, el 44,5% de su salario bruto al alquiler de una vivienda en Asturias.

Según el estudio, solo el 11,9% de las personas de entre 16 y 29 años estaban emancipadas en 2024, mientras que entre los 30 y los 34 años tres de cada diez continúan viviendo en el hogar familiar. Asturias es, además, la segunda comunidad con mayor sobreesfuerzo económico de los hogares jóvenes.

CCOO destaca que la reforma laboral ha reducido en más de 15 puntos la temporalidad juvenil y que la subida del salario mínimo ha beneficiado especialmente a los menores de 35 años. No obstante, siete de cada diez contratos firmados por menores de 30 años en 2025 fueron temporales y la parcialidad alcanza al 23,2% entre los 16 y los 34 años.

La responsable de Juventud de CCOO de Asturias, Marta Fernández, ha defendido que "no es un problema de esfuerzo, sino de oportunidades" y ha reclamado políticas de vivienda que permitan que la mejora del empleo se traduzca también en autonomía.

El informe señala asimismo que el 55% de las personas de entre 25 y 34 años tiene estudios superiores, aunque casi tres de cada diez jóvenes ocupan puestos por debajo de su cualificación.