CCOO en Asturiana de Zinc pide "inversiones urgentes" para reducir el impacto ambiental

OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO en Asturiana de Zinc ha reclamado inversiones urgentes para reducir el impacto ambiental y garantizar el futuro de la planta, después de observar cómo en este verano "se han registrado picos de emisiones que no son en absoluto habituales".

En una nota de prensa, CCOO de Asturiana de Zinc ha señalado que estos picos "coinciden con la evidencia visible de chimeneas humeantes en el departamento de tostación, un fenómeno que en los últimos años prácticamente había desaparecido, y que ahora vuelve a repetirse".

Según el sindicato, las mediciones de la estación de Jardín de Cantos, la más próxima a la factoría, confirman la existencia de estos valores anómalos, que se corresponden con lo que la plantilla percibe día tras día en su puesto de trabajo y que se reflejan cotidianamente en las reuniones de seguridad de los turnos.

Desde CCOO han pedido que parte de los beneficios obtenidos en 2024 por parte de la empresa se destinen a reinvertir en la factoría y especialmente en el departamento de tostación, que lleva "años" sin recibir las inversiones necesarias.