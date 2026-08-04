CCOO de Asturias advierte del aumento de la precariedad en julio en Asturias tras subir el paro y la temporalidad

Archivo - Trabajadores, afiliados a la Seguridad Social, empleado, trabajador. Paro, EPA. Obras de peatonalización del Antiguo en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Empleo de CCOO de Asturias, Lucía Montejo, ha advertido este martes de la "doble lectura" que dejan los datos del paro del mes de julio en la comunidad autónoma. A pesar del ligero incremento del empleo motivado por el sector servicios en plena temporada turística, la dirigente sindical ha alertado del aumento del desempleo en 132 personas y del repunte de la precariedad laboral.

Montejo ha explicado que la concentración de la contratación en sectores como la hostelería y el comercio, articulada mayoritariamente mediante contratos temporales, provoca un incremento de la temporalidad. A su juicio, este factor resulta "negativo para el mercado laboral" al poner de manifiesto que "se está sustituyendo progresivamente empleo de calidad por empleo temporal y más precario".

Asimismo, ha calificado de "muy llamativo" el dato de que "una de cada cuatro personas inscritas como demandantes de empleo tiene trabajo, pero está buscando otro". Esta situación se produce, según ha apuntado, porque el puesto actual "no le llega o no le da estabilidad", lo que, en sus palabras, "habla muy claro de la precariedad laboral que estamos viviendo".

En términos generales, Montejo ha recordado que Asturias todavía no ha recuperado "los niveles de empleo que teníamos antes de la crisis de 2008". Por ello, aunque ha reconocido que las cifras contienen "elementos positivos", ha subrayado que existe "mucho margen de mejora".

En este contexto, la responsable de Empleo de CCOO d'Asturies ha hecho un llamamiento a "seguir peleando" por la mejora tanto de la contratación como de las condiciones de trabajo, concluyendo que "la calidad del empleo sigue siendo la gran asignatura pendiente".