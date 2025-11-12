CCOO de Asturias y León llaman a nuevas movilizaciones para pedir la supresión del peaje del Huerna

El secretario general de CCOO en Asturias, José Manuel Zapico, y su homóloga en León, Elena Blasco, en rueda de prensa en Oviedo - EUROPA PRESS

OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias y León han hecho un llamamiento para convocar nuevas movilizaciones que aumenten la presión sobre el Gobierno estatal para suprimir el peaje del Huerna, en la AP-66, entre ambos territorios.

El secretario general de CCOO en Asturias, José Manuel Zapico, y su homóloga en León, Elena Blasco, han ofrecido una rueda de prensa en Oviedo en la que han presentado una declaración conjunta para exigir la supresión de un peaje "ilegal, injusto y lesivo". Esta declaración la remitirán a todos los partidos políticos de Asturias y León, así como a la Alianza por las Infraestructuras. Su objetivo es que la Alianza vuelva a convocar una nueva manifestación como la que el 17 de octubre se organizó en Oviedo.

Zapico ha señalado que el Huerna es una "frontera" que supone un agravio comparativo con otras comunidades autónonas y que además ahora "toda Europa sabe que es una barrera manifiestamente ilegal". Por ello entiende que "es necesaria la mayor unidad posible" para terminar con ello "cuanto antes".

El líder sindical considera que el Gobierno debe "anticiparse" para acabar con esta "injusticia histórica" que además está arrojando unos beneficios "desproporcionados" a la concesionaria, Aucalsa. CCOO estima que, si el peaje continúa hasta 2050, la empresa tendrá unos ingresos de 2.600 millones de euros, "recursos que podrían servir para financiar desde Asturias una misión a Marte".

Desde León, la secretaria general de CCOO, Elena Blasco, ha agregado que el coste que supone el peaje es "un importante boicot" al desarrollo económico y social de ambos territorios. Su gratuidad, ha agregado, sería "una medida clave" de justicia territorial, seguridad vial y competitividad empresarial.

Blasco ha agregado que en León sufren otra situación "injusta" con el peaje entre León y Astorga, una vía "fundamental" para conectar León con Ponferrada, que "no llega" a 40 kilómetros y tiene un coste medio de seis euros por trayecto. "Este peaje también está boicoteando el desarrollo empresarial", ha criticado.