CCOO considera que los el proyecto de presupuestos va "en la buena dirección" pero que aún podría ser más ambicioso

OVIEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Política Institucional de CCOO de Asturias, Ana María Rodríguez, ha dicho este jueves que el proyecto de los presupuestos regionales para 2026 aprobado por el Gobierno asturiano va "en la buena dirección", si bien ha considerado que aún podría ser más ambicioso con la inclusión de una serie de medidas, como más apoyo a la investigación y desarrollo o a la Universidad de Oviedo.

Rodríguez ha sido una de las comparecientes en la comisión de Hacienda de la Junta General del Principado de Asturias en las que distintos expertos dan su opinión acerca de las cuentas previstas para el próximo ejercicio.

"Son unos presupuestos al servicio de la economía, pero también de las personas, porque movilizan recursos en sanidad, educación o dependencia, lo que nos permitirá avanzar en igualdad, equidad, talento y futuro", ha celebrado.

No obstante, Rodríguez ha señalado que aún faltan medidas que serían necesarias. En este sentido, ha indicado que aunque mejora la calidad del empleo gracias a la reforma laboral, las sombras "siguen ocupando más que las luces" y apenas se incrementan los fondos para formación y promoción del empleo en un mercado laboral que sigue presentando "importantes desequilibrios". Ha insistido en la necesidad de políticas de empleo ambiciosas para reducir la temporalidad, aumentar salarios y dignificar las condiciones laborales.

Asimismo, ha dicho que falta inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y ha propuesto "la creación de un fondo de inversión pública en materia de industria innovadora que permita a la comunidad autónoma tener participación en empresas con arraigo en nuestra región".

En cuanto al sistema sanitario, Rodríguez ha señalado que es importante que esté basado en la innovación y la calidad, en el que usuarios y pacientes perciban que sus necesidades son atendidas, haciendo referencia a las listas de espera hospitalarias y la salud mental.

Por otro lado, ha valorado "la mejora de la financiación y la gratuidad de tasas" en la Universidad de Oviedo, pero ha reclamado "medidas adicionales para que la universidad pública pueda desempeñar debidamente su papel de ascensor social".

Finalmente, ha exigido mayores esfuerzos para lograr la máxima ejecución de las actuaciones contempladas. "Rechazamos que el Principado dé por descontada la inejecución de una importante parte del gasto previsto", ha apuntado.