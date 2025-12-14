CCOO defiende el sistema universitario público frente a la llegada de privadas a Asturias

Archivo - Edificio Calatrava. - EUROPA PRESS - Archivo

La secretaria general de la sección sindical de CCOO en la Universidad de Oviedo, Ángeles Fal, ha defendido este domingo el sistema universitario público frente a la llegada de centros privados al Principado.

En una nota de prensa, ha señalado que iniciativas como las universidades privadas, "más que avances y conocimientos, pueden traer desigualdad, encarecimiento de la vivienda y endeudamiento familiar".

En su opinión, "los beneficios de su implantación en Asturias irán a las cuentas de resultados de fondos de inversión, y no al territorio, ni al conjunto de la ciudadanía". Ángeles Fal ha explicado que "para garantizar el acceso a los estudios en estos organismos hay que tener una cantidad de dinero que la mayoría de gente no dispone".

Así, frente a matrículas en la universidad pública de unos 1.000 euros anuales, o incluso la posibilidad de matrícula gratuita que se pretende implantar en la Universidad de Oviedo, "vamos a encontrar en las privadas un coste de multiplicado por diez o más, que una familia media no puede asumir".

Sobre su impacto en la vivienda, CCOO ha puesto el ejemplo de Segovia, indicando que en Asturias el acceso a la vivienda ya se está convirtiendo "en un problema social de primer orden". Así, el sindicato ha indicado que en los últimos diez años en Asturias, el precio de la vivienda nueva se encareció un 77% y el de la de segunda mano un 55%, según datos del INE.

En Oviedo, en la zona del Palacio de Congresos donde se quiere implantar una privada, en el último año se encareció el alquiler un 10,3%, teniendo el precio del metro cuadrado un máximo histórico de 10,4 euros. "Una auténtica barbaridad, que tensionará aún más lo que tiene que ser un derecho", ha vaticinado Fal.