CCOO denuncia la falta de personal y las deficiencias en el servicio del Hospital Álvarez Buylla de Mieres

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha denunciado este miércoles la situación del hospital comarcal Álvarez Buylla de Mieres, que a pesar de las promesas hechas por parte del Servicio de Salud del Principado de Asturias en tal sentido, sigue con deficiencias de funcionamiento y falta personal en algunos servicios, como urología, traumatología, anestesia y fisioterapia.

"No vamos a permitir que se desmantele el hospital comarcal, poco a poco, dejándolo en un futuro no lejano como un gran ambulatorio, mientras que se dan cada año más de 80 millones de euros a centros privados para derivar pacientes desde la sanidad pública. De continuar esta situación, este sindicato volverá a plantear

movilizaciones de protesta ante el hospital en breve. No es tolerable que el gobierno asturiano, que se dice progresista,

haga casi lo mismo que gobiernos derechistas como el de Madrid con la sanidad pública", indican.

Aseguran que esa falta de personal y una deficiente gestión por parte de las autoridades sanitarias, llevan a un aumento considerable en las listas de espera de "forma vergonzosa".

Así, la organización sindical ha explicado que a día de hoy la lista de espera para citas para urología, es de 14 meses; de cinco meses para otorrino, igual cifra que para neumología. En el caso de los diagnósticos de colonoscopias el plazo de espera es de cuatro

meses y el control posterior de 9 meses; mientras que la espera para mamografías es de ocho meses y en el caso de oftalmología, están derivando de forma sistemática para intervenciones a una clínica privada en Gijón, con las consiguientes molestias y gastos de transporte para los pacientes.

El sindicato lamenta que el SESPA no de respuesta a sus

peticiones para una reunión y para atender la urgente necesidad de

gestionar mejor e invertir más en contratación y dotación de personal en el hospital.