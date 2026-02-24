CCOO destaca el aval unánime del Consejo Escolar a la eliminación de penalizaciones por bajas médicas

Archivo - Logo de Comisiones Obreras. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Asturias ha valorado positivamente la aprobación por unanimidad este martes en el Consejo Escolar del Principado de un dictamen que elimina las penalizaciones en el complemento de productividad para el personal docente de baja de larga duración.

El dictamen insta a retirar definitivamente el criterio que consideraba absentismo las bajas por enfermedad grave, descrito por CCOO como "infame", una medida que el sindicato había reclamado durante años y que logró incluir en el Pacto Asturias Educa tras la huelga indefinida del sector educativo en mayo y junio de 2025.

CCOO ha destacado que fue el único sindicato que se opuso desde el origen al II Plan de Evaluación Docente, aprobado con el apoyo de USIPA, ANPE, CSIF y UGT, y que incluía la consideración de las bajas médicas como absentismo. Según el sindicato, esta norma afectó a más de 1.000 docentes, quienes llegaron a perder hasta 500 euros mensuales en el complemento salarial durante los últimos diez años.

El sindicato ha señalado que el dictamen, que será remitido al Consejo de Gobierno del Principado, supone "un espaldarazo institucional a una demanda justa" y ha instado a la Consejería de Educación a concretar de inmediato los cambios normativos necesarios.

CCOO ha insistido en que la evaluación docente "nunca puede ser una herramienta para individualizar la relación laboral ni para recortar derechos, sino un instrumento para la mejora colectiva del sistema público" y ha reclamado que se compense a los docentes perjudicados en la última década.