CCOO dice que las críticas a la gestión de Pajares están "magnificadas" y buscan la privatización

Valgrande Pajares - CCOO

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha emitido este viernes una nota de prensa en la que dice que las críticas de diferentes colectivos a a la estación invernal asturiana de Valgrande-Pajares "magnifican sin escrúpulos" cualquier incidencia o avería. Según el sindicato, lo que se persigue con esos mensajes es la privatización del complejo asturiano.

Según la organización, la insistencia con este tipo de mensajes busca convertir en verdad una "narrativa difamatoria basada en falsedades de carácter claramente tendencioso, destinadas a proyectar una imagen de mal funcionamiento por unos intereses ajenos al del servicio público".

Consideran que es una estrategia que responde a intereses orientados a justificar la implantación de un nuevo modelo de gestión privatizado.

CCOO recuerda que durante la pasada temporada denunció "que Pajares estaba siendo gestionada como un cortijo" al producirse la destitución del coordinador de remontes y pistas por parte de la Dirección de la instalación con una decisión "escandalosa, e ilegal".

Añade el sindicato que tras aquella "vergonzosa destitución" se produjo un "grave linchamiento moral y profesional" contra el citado coordinador, utilizando "falsedades y descalificaciones públicas que lo presentaban como incapaz, incompetente o incluso como un peligro para la estación, pretendiendo forzar su renuncia y llegando al extremo de sufrir un escrache en su puesto de trabajo".

Explican que ahora, con un nuevo equipo de remontes y pistas y un ingeniero como nuevo director técnico, la historia se repite y los trabajadores "vuelven a verse señalados con ataques y descalificaciones que ponen en duda su labor, su capacidad y su profesionalidad, difundidos por los mismos sectores y mediante los mismos métodos, algo inadmisible".