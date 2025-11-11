CCOO de Enseñanza pide la reubicación urgente del equipo de orientación del Nalón

Condiciones del edificio en el que trabaja el Equipo de Orientación del Nalón. - CCOO DE ENSEÑANZA

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Enseñanza ha pedido este martes la reubicación "urgente" del equipo de orientación del Nalón, después de señalar la situación "lamentable e indigna" del equipo, ubicado en un edificio de viviendas sociales en la localidad de Ciaño.

En una nota de prensa, CCOO de Enseñanza ha explicado que este equipo, compuesto por profesionales de la orientación educativa, es "un pilar fundamental" para la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros de Infantil y Primaria de toda la comarca.

"Desde CCOO constatamos unas condiciones materiales que distan mucho de ser las adecuadas para el desarrollo de una labor tan sensible", han señalado, mencionando que el equipo no cuenta con un espacio "propio y digno", sino que ha sido instalado en una planta de un bloque de viviendas sociales, un entorno "inapropiado" donde "son frecuentes los conflictos interpersonales entre vecinos".

Además, señalan que las instalaciones presentan un estado de conservación "deplorable". Entre los problemas más graves el sindicato apunta deficiencias energéticas que provocan frío en el interior de las dependencias, especialmente durante los meses de invierno; fallos recurrentes en el sistema eléctrico que afectan al normal desarrollo de la actividad laboral; barreras arquitectónicas al carecer el edificio de ascensor, lo que dificulta el acceso a las instalaciones; humedades persistentes en las paredes; suciedad generalizada y acumulación de basura en los patios de luces; y presencia de excrementos de animales y personas en los espacios comunes del edificio, como escaleras y vestíbulos.

Ante esta realidad, CCOO presentó una denuncia ante el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Principado de Asturias, que recientemente ha iniciado la evaluación de riesgos del centro.