CCOO exige medidas "reales y efectivas" para evitar que las familias asturianas sean rehenes de la crisis energética

Gasolinera de autoservicio. - EUROPA PRESS

OVIEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha exigido este martes "más medidas reales y efectivas para evitar que las familias asturianas sean rehenes de la crisis energética". En este sentido el secretario general de la organización, José Manuel Zapico, ha indicado que "es urgente topar los precios y proteger el empleo".

"La prioridad es renovar el Escudo Social. La deriva autoritaria de Trump puede costarnos miles de puestos de trabajo y condenar a la pobreza a millones de personas en todo el mundo", destaca CCOO de Asturies que vuelve a recordar la urgencia de reaccionar ante la crisis energética, más allá de los avales para pymes y autónomos que acaba de impulsar el Gobierno de Asturias.

Zapico ha indicado que "se debe evitar que los trabajadores y trabajadoras asturianas y sus familias sean rehenes de la crisis" para lo que proponen un paquete de acciones anticrisis para la protección inmediata del empleo, como endurecer los controles y la inspección para impedir que algunas empresas aprovechen la excusa de la guerra para realizar despidos cuando llevan varios ejercicios con beneficios millonarios o que no se destine un euro público a empresas que planteen despidos como consecuencia del impacto económico de la guerra.

También se plantean ayudas a hogares y empresas. Auxilios directos y bonificaciones focalizadas para familias, trabajadores y trabajadoras, autónomos y pymes, afectadas por la crisis energética y de suministro.

Así mismo se aboga por un escudo social renovado. Prórrogas en los contratos de alquiler y recuperar las bonificaciones al gasoil y reforzar el transporte público incrementando frecuencias.

Reclamar al Gobierno central un tope de precios en los combustibles para evitar además la escalada en la alimentación; regular las subidas de precio del gas y la electricidad, como ha hecho el Reino Unido, con un tope impuesto en los precios derivados a los consumidores que debe mantenerse hasta junio o impedir a los operadores de gasolineras subir los precios más de una vez al día, pero poder bajarlos en cualquier momento, como ha anunciado Alemania, son otras de las medidas propuestas.

También reclama CCOO que Fiscalía y la CNMV investiguen las subidas especulativas por parte de las multinacionales de un combustible que compraron hace meses y abrir diligencias para impedir el abuso y la especulación en sectores estratégicos.