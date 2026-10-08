CCOO exige a PP y Vox que dejen de arrojar sobre el voto por correo

Archivo - Personal de correos acude a los colegios electorales para depositar el voto por correo. A 17 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha expresado su "más absoluto y tajante rechazo" a las declaraciones de responsables del PP y Vox en las que, según el sindicato, se ha cuestionado el voto por correo y se han sembrado "dudas infundadas" sobre la limpieza y las garantías del próximo proceso electoral.

El sindicato ha censurado especialmente las declaraciones en las que se ha pedido a la ciudadanía que "ni se le ocurra votar por correo" o que "no voten por correo", así como las referencias a supuestos "fraudes", "pucherazos" o "trampas" electorales.

Para CCOO, estas manifestaciones ponen bajo sospecha a Correos y a sus trabajadores y contribuyen a "erosionar la confianza de la ciudadanía" en los procesos electorales. El sindicato ha defendido que el servicio postal público ha gestionado los procesos electorales de la democracia española desde 1977, incluidas elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas.

CCOO ha asegurado que durante este periodo Correos y su plantilla han garantizado el ejercicio del voto por correo "con neutralidad, profesionalidad y rigor" y ha rechazado que existan motivos para sostener las insinuaciones de fraude.

El sindicato ha exigido al PP y Vox, así como a cualquier responsable político que, a su juicio, utilice esta estrategia, que "saquen a Correos y a su plantilla del fango" y ha advertido de que sembrar sospechas sobre una posible manipulación del voto perjudica la confianza en el sistema electoral.

"El voto por correo es seguro. Correos y su plantilla son de plena confianza", ha defendido CCOO, que ha animado a la ciudadanía a seguir utilizando esta modalidad de voto "con absoluta tranquilidad".