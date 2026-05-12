CCOO se muestra a favor de una tasa turística pero advierte de que no puede generar desigualdades

Vistas de la Playa del Sablón, en Llanes - EUROPA PRESS

OVIEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO se ha mostrado este martes favorable a la implantación en Asturias de una tasa turística. Consideran que es necesaria, pero advierten de que ha de establecerse con un márco regulatorio y ser "una herramienta de cohesión", de forma que no genere desigualdades entre los distintos concejos asturianos.

Así lo ha expresado la responsable de Política Institucional del sindicato, Ana María Rodríguez, quien ha expresado su apuesta por un sector, el del turismo, "sostenible y socialmente responsable".

Desde el sindicato se insiste en que un turismo sostenible con empleo de calidad y sin precariedad laboral es un elemento estratégico para el devenir de Asturias, evitando una masificación y especulación, que "dan lugar a la gentrificación y expulsa al vecindario de los barrios".

Para ello, "hay que apostar por el respeto al entorno, potenciar las infraestructuras y los servicios públicos, y bajo ningún concepto convertir la región en un parque temático", concluye la responsable de Política Institucional.