CCOO muestra su preocupación ante la "incertidumbre" respecto a la planta de Amazon

SIERO/OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha presentado este jueves un informe sobre la situación socio económica y laboral en la comarca de Siero Piloña y ha incidido en la el "desconcertante momento de la planta de Amazon, en Bobes" y la ausencia de "certidumbres sobre la misma".

Así lo ha destacado la secretaria general de la Unión Comarcal de Siero Piloña, Bibiana Martínez, que ha recordado que inicialmente se había dicho que la planta de Amazon estaría funcionando para el Black Friday y, "evidentemente no es así", pero lo que es aún más preocupante es que hay una total "incertidumbre".

"No tenemos certidumbres ni en cuanto a los plazos y fechas ni tampoco en lo referente al número de empleados. No sabemos nada y eso es lo que preocupa", ha indicado Martínez, que no obstante ha destacado que CCOO espera que la multinacional cumpla su compromiso y abra la planta.

En lo referido al informe, ha destacado Martínez que las cifras recientes de afiliación a la seguridad social y de paro registrado

en la comarca de Siero parecen mostrar "cierta ralentización en su proceso de superación de la crisis de 2020 y de recuperación de la crisis de 2008, especialmente en lo que al sector de la industria se refiere".

Así el peso del sector servicios y comercio es cada vez mayor, lo que supone una mayor precarización de los empleos. Según el informe los servicios proporcionan actualmente alrededor de 21.300 puestos de trabajo, el 73% de todos los existentes en la comarca. Además a nivel de actividades, en la comarca de Siero destaca sobremanera el Comercio, que proporciona por sí solo alrededor de 7.279 empleos, uno de cada cuatro existentes (el 25%).

Bibiana Martínez ha indicado que el sindicato celebra que el Ayuntamiento haya recuperado los planes de empleo, una reivindicación que ha sido una constante del sindicado en estos años. No obstante ha lamentado que dicho plan de empleo se dirija únicamente a cinco personas, "una cifra a todas luces muy baja para el cuarto mayor concejo de Asturias".