CCOO se opone a que Costco sea declarado proyecto estratégico en Asturias: "No cumple ningún requisito"

El secretario general de CCOO Asturias, José Manuel Zapico; Olga Ruíz, máxima responsable de la federación de Servicios regional, y Bibiana Martínez, secretaria general de la Unión Comarcal de Siero Piloña. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha presentado sus alegaciones al proceso de la Ley de Proyectos Estratégicos para oponerse a que el supermercado norteamericano Costco sea declarado proyecto estratégico en Asturias. El secretario general, José Manuel Zapico, sostiene que la compañía "no cumple ningún requisito" para este reconocimiento, ya que considera que no supone inversión industrial, innovación ni valor añadido al territorio.

"Creemos que la intención de Costco y quienes le apoyan para ser declarado como proyecto estratégico es ponerle la alfombra roja a un supermercado norteamericano", ha afirmado Zapico este viernes en rueda de prensa, dónde ha informado de las alegaciones presentadas por el sindicato.

En su opinión, Costco "no cumple ningún requisito, ni por definición, ni por contenido, para ser declarado como proyecto estratégico de interés para Asturias". Por ello, Zapico considera que si el Gobierno de Asturias aprueba este proyecto como estratégico, "estaríamos claramente ante una decisión arbitraria que mataría antes de nacer la ley de proyectos estratégicos". "Declarar un supermercado como tal es un error de concepto de hacia dónde debe caminar Asturias", ha añadido.

Desde CCOO Asturias han reclamado que este proyecto "se presente por los mecanismos ordinarios, por los procedimientos normados, que cumpla con la normativa urbanística, la medioambiental y que cumpla con las directrices comerciales".

Por su parte, la secretaria general de la Unión Comarcal de Siero Piloña, Bibiana Martinez, ha explicado que los posibles beneficios que generase Costco "no van a repercutir en el concejo ni por la vía fiscal ni por el consumo de productores locales", y ha advertido de que "generaría un gran impacto medioambiental".

Por otro lado, ha criticado que Costco "evitará la fiscalidad local, ya que en sus 10 años en el mercado nacional no ha tributado en el impuesto de sociedades". "Tampoco es de esperar que los futuros beneficios, de haberlos, se vayan a revertir en la economía de aquí, en la economía asturiana", ha añadido.

Asimismo, ha cuestionado que este proyecto "no concreta ningún aspecto relevante en el ámbito de la sostenibilidad" y que "no plantea ningún plan de movilidad". "Estamos hablando de un recurso comercial en un polígono industrial, sin ningún tipo de medio de transporte, obligando otra vez más a los asturianos y las asturianas a salir fuera de las áreas urbanas para hacer sus compras", ha dicho.

Por último, ha señalo que este proyecto "no va a generar empleo de calidad". "A pesar de se comenta que generaría unos 260 puestos de trabajo, probablemente a la hora de la verdad se quedarían más bien en 200", ha explicado. "Lo dicen sus propias cuentas, en el año 2024 se afirma que en Costco 9 de cada 10 empleos --más del 84%-- eran no cualificados", ha añadido.

En la rueda de prensa también ha participado la máxima responsable de la federación de Servicios regional, Olga Ruíz, que ha suscrito las palabras de ambos.