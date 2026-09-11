CCOO de Oviedo exige una Junta Local de Seguridad tras la agresión en San Mateo

Archivo - Sede de CCOO Asturias. Edificio de CCOO Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Comarcal de CCOO de Oviedo ha condenado la agresión sufrida por dos militantes de AMA Asturies durante las fiestas de San Mateo y ha trasladado su apoyo a los afectados.

El sindicato ha calificado los hechos de "agresión de corte fascista" y ha rechazado que se trate de un hecho aislado o una "trifulca festiva". CCOO de Oviedo considera que se trata de un "ataque ideológico, cobarde y premeditado" y ha denunciado la actuación de la extrema derecha.

CCOO ha reclamado la convocatoria "urgente y extraordinaria" de la Junta Local de Seguridad y ha pedido un dispositivo de seguridad "efectivo y coordinado" para garantizar unas fiestas "libres de agresiones fascistas, machistas y racistas".

Asimismo, el sindicato ha exigido la rápida identificación de los responsables y su puesta a disposición judicial, y ha llamado a la ciudadanía de Oviedo, a los movimientos sociales y a la clase trabajadora a "no dar ni un solo paso atrás ante el fascismo".