CCOO Pensionistas reclama mejoras en el sistema sanitario

Concentración de CCOO Pensionistas - EUROPA PRESS

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Pensionistas de CCOO de Asturias ha liderado este viernes una concentración frente a la sede del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) en la que han reclamado mejoras en el sistema sanitario.

Han reivindicado hospitales y centros de salud cercanos y accesibles, profesionales suficientes y bien remunerados, y que se recuperen medicamentos excluidos y necesarios.

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general de la federación de Pensionistas de Asturias, Chema Gómez, ha explicado que han querido hacer coincidir la concentración con el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal.

"Estos días se están presentando los presupuestos en Asturias y aparentemente, en principio, se van a hacer mejoras, pero siguen siendo insuficientes", ha afirmado Gómez.

El dirigente de los pensionistas ha insistido en que la sanidad pública y universal es tan importante que consideran que hay que aprovechar cualquier evento para seguir reivindicando y reclamando.

"Sobre todo viendo lo que está ocurriendo en otras comunidades y aquí, no digo que vaya a ocurrir mañana, pero puede ocurrir en cualquier momento, en vista los acontecimientos políticos que se vienen dando", ha advertido.

Gómez ha dicho que siguen habiendo medicamentos muy importantes y necesarios que no tienen cobertura sanitaria. "Eso no se volvió a revisar más", ha insistido el secretario general de la Federación de Pensionistas en Asturias.

Por último, Gómez ha anunciado que van a entregar un escrito firmado por los miembros de la Ejecutiva y los secretarios de las Comarcas en el Servicio de Salud de Asturias (Sespa) para seguir reivindicando una sanidad pública con presupuesto suficiente.