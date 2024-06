CCOO pide "atender a las alarmas" tras la victoria de la derecha en Europa, España y Asturias

OVIEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha manifestado que "hay que atender a las alarmas" tras la "evidente" victoria de la derecha en Europa, España y en Asturias, aún así, ha expresado que "la buena noticia es que los partidos europeístas retienen la mayoría en el parlamento europeo".

Zapico ha analizado este lunes los resultados de las elecciones europeas celebradas este domingo y ha señalado que "no hay tiempo que perder: si queremos atajar el avance de los partidos de ultraderecha que no creen en la democracia ni en Europa, hay que fortalecer la democracia y fortalecer Europa, con políticas que respondan a las necesidades de la ciudadanía".

"Pero hay que tomar nota, porque las cosas no ocurren por azar. Los partidos progresistas, y más en concreto en España, tienen que ofrecer soluciones reales a los problemas de la gente frente a los cantos de sirena de la extrema derecha", entiende Zapico. "El desencanto y el descontento se combaten con medidas eficaces que mejoren la vida de las clases trabajadoras", añade.

Para Zapico "si no hay empleo y trabajo decente, habrá descontento; si no hay transiciones energéticas justas, habrá descontento; si no se protege a las personas vulnerables, habrá descontento; si no se garantiza el acceso a la vivienda, habrá descontento; si no se organiza bien la inmigración, habrá descontento; si no se ataja la corrupción, habrá descontento... y a río revuelto es donde pescan el populismo y la extrema derecha", concluye.