CCOO pide al Gobierno Central que recupere la propuesta del fondo inversor Quantum en Alcoa

Actualizado 18/06/2019 14:08:19 CET

AVILÉS, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Regional de CCOO y la Federación de Industria de CCOO de Asturias han instado este martes a la administración central a que, visto como se está desarrollando el proceso, se recupere la propuesta del fondo inversor Quantum Capital.

A través de una nota de prensa enviada a los medios de comunicación, CCOO considera que el Ministerio de Industria "debe de ejercer un liderazgo real de este proceso convocando urgentemente la denominada Mesa Técnica, con presencia de todas las partes, y no dejarlo exclusivamente en manos de Alcoa, tal como parece estar sucediendo".

Los sindicalistas han insistido en que, "por eso es fundamental que se recuperen propuestas como las que, durante estos días, han tenido la posibilidad de conocer los miembros del Comité de Empresa de Alcoa Avilés en la visita que están manteniendo a varias plantas vinculadas con el inversor".

CCOO ha criticado que se niegue la posibilidad a los trabajadores, a valorar cuestiones "que vayan en su beneficio y quieren dejar claro que no van a ser un actor pasivo que se limite a bendecir planteamientos que no estén claros y en los que los trabajadores no han podido participar durante su desarrollo, y no lo vamos a consentir".

Por último, CCOO ha advertido que la búsqueda de una solución "debe de partir de la base de no ser simplemente una cuestión de imagen política, si no que debe de haber un plan industrial serio y, la única opción que hay encima de la mesa, al menos para la planta de Avilés, sigue generando demasiadas dudas e incertidumbres".