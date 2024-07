CCOO pide una investigación "exhaustiva" para esclarecer las causas de la muerte de un trabajador en Sontara

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha pedido este martes una investigación "exhaustiva" para esclarecer las causas del accidente laboral que terminó con la vida de un trabajador en Dupont-Sontara.

En una nota de prensa, el sindicato ha explicado que tras el "fatídico accidente" CCOO de Asturias quiere trasladar su "más sentido pésame" y mostrar su apoyo a la familia y compañeros de fábrica.

El responsable de salud laboral del sindicato, Gerardo L. Argüelles, ha remarcado que "la siniestralidad laboral no da tregua" y es "un mal que no cesa". A su juicio, "resulta tan importante la prevención, no se deben escatimar esfuerzos ni entablar políticas de ahorro en algo tan esencial como es la eliminación de los riesgos laborales".

"La salud de los trabajadores y trabajadoras no puede convertirse en un negocio y resulta imprescindible el cumplimiento íntegro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, normativa que el próximo año cumplirá 30 años", ha indicado.

Como cada vez que hay un accidente mortal, CCOO y UGT de Asturias se concentrarán este miércoles a las 12.00 horas, en el cruce de las calles Santa Teresa, Cervantes y Avenida de Galicia. Se guardarán unos minutos de silencio en señal de duelo y denuncia por el trabajador fallecido.