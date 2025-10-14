CCOO rechaza la última propuesta del Principado para la red 0-3 y estudia abandonar la mesa de dialogo

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha informado este martes de su rechazo, tras una nueva reunión de la Mesa de Diálogo para la integración de la red de escuelas infantiles de primer ciclo, de la última propuesta del Principado. El sindicato estudia incluso abandonar la mesa.

La organización explica quehace 15 días exigió que se diera respuesta a las demandas sindicales y se dejasen de "dilatar en el tiempo" las propuestas en todas las materias pendientes.

Dicen que la Administración baraja otras opciones como un horario especial computable anualmente, con puestos itinerantes añadidos, de no llegar a un acuerdo con los sindicatos. CCOO se ha posicionado en contra de las propuestas.

"Para nosotras es una auténtica tomadura de pelo que tras todas las reuniones mantenidas hasta el momento, planteando nuestras reivindicaciones, ni siquiera hayan sido estudiadas, por lo que hemos comunicado la profunda decepción ante las expectativas depositadas en las diferentes mesas , rechazando tajantemente la última propuesta y anunciando que no aceptaremos esas condiciones y de mantenerse la propuesta de la Consejería de Educación, volveremos a las movilizaciones", advierten.

CCOO afirma que siempre ha apostado por una reducción de la atención directa al alumnado para poder realizar las reuniones de coordinación, claustro, preparación de clases, y atención a las familias, entre otras tareas, en el horario complementario generado con la reducción del horario lectivo.

Es decir, consideran que las trabajadoras de Educación Infantil deben contar con horas complementarias en su horario semanal, igual que en el segundo ciclo de educación infantil y resto de etapas educativas no universitarias. Además, entre las principales reivindicaciones de CCOO en esta etapa se encuentra la pareja educativa, la definición del número de apoyos con que se va a contar en la etapa, así como el desarrollo de la carrera profesional o la inclusión de las trabajadoras en el grupo B para evitar la pérdida de poder adquisitivo.

"La Administración, lejos de plantear una mejora sustancial de las condiciones de trabajo, se ha limitado a proponer un incremento de jornada para las trabajadoras de 2,5 horas semanales, hasta las 37,5 horsa de atención directa en el aula, rechazando que exista horario complementario semanal y a plantear una ratio de apoyos de 1 trabajadora por cada 4 grupos, algo absurdo teniendo en cuenta que en el segundo ciclo de educación infantil, la ratio de apoyos es de 1 docente por cada 3 grupos aún cuando la autonomía del alumnado es mayor que en el primer ciclo", han explicado desde el sindicato.